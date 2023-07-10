Разводам прописали медиацию

Общественные омбудсмены инициировали создание в Нижегородской области государственного кризисного центра для семей, находящихся на грани развода. Подобная структура могла бы работать в многофункциональных центрах наподобие проекта «Мой бизнес» в режиме единого окна и предоставлять помощь психологов и юристов. Параллельно необходимо развивать институт медиации для регулирования семейных разногласий и юридических споров по примеру Белоруссии, полагают общественники. В условиях падения рождаемости подобные меры необходимо прописать в стратегии развития региона до 2035 года, настаивают омбудсмены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борьба за сохранение семьи может быть включена в стратегию развития Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Борьба за сохранение семьи может быть включена в стратегию развития Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В понедельник региональные уполномоченные по защите прав человека и детей обсудили с советом женщин Нижнего Новгорода и общественниками вопросы поддержки семей. Как сообщал ранее «Ъ-Приволжье», рождаемость в Нижегородской области вдвое ниже смертности, и власти ищут способ, как исправить демографическую ситуацию, которую, по признанию министерства социальной политики региона, вряд ли компенсирует иммиграционный приток. Об этом на площадке Дома народного единства напомнила депутат городской думы Инна Ванькина.

«Мы действительно вырождаемся, положение критическое. Смертность растет, молодежь не хочет рожать. Поэтому за семью с детьми мы как государство должны бороться. И инструменты этой борьбы должны быть разноплановыми», — призвала госпожа Ванькина.

Поддержку семей нижегородский минсоц действительно планирует реализовать разными способами — от организации занятости матерей во время декрета до изменения режима работы детсадов и улучшения жилищных условий нижегородцев с детьми. Преференции семьям подробно прописаны в новой двухлетней программе повышения рождаемости (см. «Ъ-Приволжье» от 3 июля), недавно утвержденной правительством. Согласно документу, в 2023–2025 годах в Нижегородской области должно родиться 67,1 тыс. человек с поэтапным ростом показателя. Однако сейчас на сотню браков ежегодно приходится по 70 разводов, многие пары предпочитают не регистрировать отношения.

В регионе работают Нижегородский кризисный центр, разные ассоциации и благотворительные фонды, помогающие семьям в сложные периоды жизни, но государственной структуры, занимающейся аналогичной деятельностью, нет, подчеркнула депутат.

«Необходим кризисный центр по сохранению семьи и института брака с государственным участием. В нем должны получать помощь не только женщины, но и мужчины, специалисты центра должны помогать бороться с алкоголизмом, находить работу», — полагает Инна Ванькина.

Ее коллега Оксана Дектярева рассказала, что в регионе давно работают центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в режиме единого окна, и предложила создать аналогичный центр поддержки «Моя семья» с филиалами в МФЦ, куда семьи могли бы обращаться со своими проблемами и получать юридическую и психологическую помощь. При этом последняя должна быть не экстренной, а системной, добавила директор благотворительного фонда «Рассвет» Екатерина Ферапонтова.

«Как правило, чтобы решить серьезный вопрос и сохранить семью, психологическая поддержка не должна быть разовой. Тем более, если женщины обращаются за помощью, то мужчины, как правило, нет. Немаловажную роль играет финансовая составляющая: позволить себе помощь специалиста могут не все, а психологам в государственных учреждениях многие не доверяют», — уточнила госпожа Ферапонтова.

Эффективной мерой по сохранению брака и решению спорных вопросов без развода могла бы стать процедура медиации (решение конфликтов с участием третьей, незаинтересованной, стороны), отметила уполномоченный по защите прав ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова. Медиаторы могут работать в автономной организации с возможным государственным участием и помогать семьям с разделом имущества или убеждать их сохранить брак.

Семейную медиацию можно включить в перечень социальных услуг, и некоммерческие организации смогут получать бюджетные компенсации за свои услуги. При этом необходимо создать обязательный реестр медиаторов, добавила региональный уполномоченный по защите прав человека Оксана Кислицына. Впрочем, размещать таких специалистов пока негде кроме судов, которые готовы предоставить медиаторам отдельные помещения. Профессионалов в этой отрасли не хватает, а их услуги дороги, поэтому институту семейной медиации необходима бюджетная поддержка. Чтобы включить подобную помощь в систему соцзащиты, потребуются поправки к областному законодательству, отметила госпожа Кислицына.

Юрист нижегородского женского кризисного центра Елена Благова рассказала, что подобная система медиации на государственном уровне существует в Белоруссии.

«Работу по семейным спорам им частично оплачивает государство, часть они могут брать в качестве вознаграждения за раздел имущества. Семья может самостоятельно выбрать того или иного специалиста. У них очень хорошо развит институт обучения медиаторов. У нас такую медиацию практикуют единицы», — рассказала госпожа Благова. По ее словам, медиатор в решении семейных споров для сохранения брака должен быть не юристом и не психологом, а скорее «конфликтологом», и подобных специалистов необходимо готовить и прописывать их права и обязанности на государственном уровне.

Предложения по развитию института медиации семейных споров и создания центров поддержки брака с госучастием в МФЦ планируется включить в корректировку стратегии развития Нижегородской области до 2035 года.

Владимир Зубарев