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Коммерсантъ FM
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Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому коллекторам будет грозить до десяти лет лишения свободы в случае применения насилия при взыскании долгов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вводит уголовную ответственность за угрозы насилия, уничтожения имущества или распространения заведомо ложных или порочащих честь и достоинство сведений при коллекторской деятельности. За эти действия коллекторам грозит штраф либо от 300 тыс. до 500 тыс. руб., либо в размере заработной платы или иного дохода за период от одного до трех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет с запретом занимать определенные должности до трех лет.

За аналогичные действия группой лиц по предварительному сговору с применением неопасного для здоровья насилия, уничтожением или повреждением имущества потерпевшего в крупном размере грозит лишение свободы от трех до семи лет с запретом занимать определенные должности до трех лет, а также штраф от 500 тыс. до 1 млн руб.

За подобные деяния в составе организованной группы с применением опасного для жизни или здоровья насилия, уничтожением или повреждением имущества в особо крупном размере грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с запретом на определенную деятельность до трех лет, а также штраф от 1 млн до 5 млн руб.

Законопроект был внесен группой депутатов в июне 2022 года. В качестве причины в пояснительных материалах указывался рост числа обращений граждан с жалобами на взыскателей. По данным ФССП за 2018–2020 годы, к рассмотрению было принято более 78,3 тыс. обращений. В июне документ приняли в Госдуме.

Олеся Павленко

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