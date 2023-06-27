Госдума приняла закон о 10-летнем сроке для коллекторов за угрозы и применение насилия

Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон, который дополняет Уголовный кодекс РФ новой статьей — 172.4 («Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц»). Одна из санкций по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Уголовная ответственность для коллекторов будет наступать, если они применят насилие, будут угрожать его применением, уничтожать или повреждать имущество (или угрожать такими действиями), распространять заведомо ложную информацию, порочащую честь и достоинство должника или близких ему людей.

В случае наступления уголовной ответственности по новой статье коллектору будет грозить штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб., либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на этот же срок.

За совершение указанных выше действий группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни, или с уничтожением или повреждением имущества в крупном размере предполагается лишение свободы сроком от трех до семи лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн руб.

Если преступление будет совершено организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, коллекторов будут наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом от 1 млн до 5 млн руб.

«Это решение защищает наших граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Беспределу коллекторов положен конец»,— прокомментировал закон председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Telegram-канале.

Законопроект был внесен группой депутатов в июне 2022 года. В качестве причины в пояснительных материалах указывался рост числа обращений граждан с жалобами на взыскателей. По данным ФССП за 2018-2020 годы, к рассмотрению было принято более 78,3 тыс. обращений.

Милена Костерева