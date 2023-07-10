Ветер дует из Китая

Минпромторг после критики отрасли может ужесточить требования к инвесторам, желающим открыть в РФ производство «суверенной ветроэнергетической установки (ВЭУ)». Их могут заставить локализовать в стране все компоненты, включая генераторы и системы управления. Запустить производство ВЭУ хотят «Росатом», «Фортум» и «Силмаш», о чем ведут переговоры с китайскими вендорами. Новые условия, по мнению собеседников “Ъ”, создадут сложности для «Фортума». Впрочем, требования все равно предполагают лишь «импорт иностранной технологии», а не создание российской машины с нуля, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Минпромторг может заставить инвесторов, желающих запустить в РФ производство ВЭУ, локализовать в России все ключевые компоненты, включая генераторы и автоматизированные системы управления (АСУ). В министерстве приняли «замечания по обязательству производства генераторов и АСУ», но пока «на бумаге не утвердили», сказал Матвей Айрапетов из департамента машиностроения для ТЭКа Минпромторга, выступая 7 июля на экспертном совете под председательством первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Валерия Селезнева.

В Минпромторге пояснили “Ъ”, что «для формирования окончательного решения» проведут совещание с заинтересованными организациями на текущей неделе. В министерстве «поддерживают инициативы по производству высоколокализованной суверенной ВЭУ», а выпуск генераторов и АСУ в РФ будет способствовать повышению уровня локализации.

После утверждения параметров Минпромторг объявит конкурс среди инвесторов для заключения специнвестконтракта (СПИК 2.0). Победитель вложит деньги в запуск производства компонентов по иностранной технологии в обмен на налоговые льготы. Исходно претендентам на СПИК предлагали в обязательном порядке запустить в РФ производство только гондол, лопастей и ступиц, а генераторов мощностью от 4,5 МВт и АСУ — по желанию. В конкурсе на СПИК 2.0 хотят участвовать «Новавинд» (входит в «Росатом»), «Силовые машины» Алексея Мордашова и «Фортум» (подконтролен финской Fortum, находится под управлением Росимущества). Все они ведут переговоры с китайскими вендорами.

«Силмаш» (переговоры с Harbin Electric), выступает за локализацию всех компонентов ВЭУ, включая генераторы и софт. Директор по стратегии «Силмаша» Дмитрий Остапчук сказал на совещании, что инвестор должен полностью владеть технологией «до материала», например, купив права: «Если не владеешь технологией, то всегда будешь выполнять функции раба. Можно удариться в собственные разработки, но это будет вечная игра в догонялки с длинными сроками и с инженерными рисками».

«Новавинд» также выступает за производство генератора и АСУ в РФ. Глава компании Григорий Назаров на совещании впервые публично объявил, что «Новавинд» ведет переговоры с «ведущими китайскими производителями». Он отметил, что для повышения ответственности партнер должен стать «частичным акционером юрлица, заходящего на конкурс» по СПИК. Топ-менеджер добавил, что у «"Новавинда" было CП с немецкой компанией (Enercon.— “Ъ”)», но с 2022 года «вся производственная деятельность сконцентрирована в российском юрлице». Компания уже выпускает генераторы на «Атоммаше», но меньшей мощности — 2,5 МВт.

Представителей «Фортума» на совещании не было, но, по мнению ряда собеседников “Ъ”, по новым требованиям компания не сможет выйти на конкурс, поскольку компания хотела локализовать по технологии Dongfang только часть компонентов. На вопрос “Ъ” о новых параметрах СПИК в «Фортуме» заявили, что «сейчас ни один участник рынка не соответствует таким требованиям», а СПИК призван «обеспечивать баланс между целесообразностью локализации определенных компонентов, возможностями существующих и перспективных предприятий, а также привлечением в РФ эффективных решений по ВЭУ». «Фортум» стремится совместно с отечественными партнерами обеспечить локализацию в РФ максимально возможного числа компонентов, заверили там: «По мере развития смежных отраслей будем вовлекать новых участников, так как невозможно удовлетворить все требования по локализации по всем компонентам только за счет такой сравнительно небольшой отрасли, как ветроэнергетика».

Сейчас самый большой портфель проектов ветряных станций (ВЭС) именно у «Фортума» — 1,65 ГВт. Около 738 МВт — у «Уралэнергосбыта» (СП «Фортума» и АО «ЭК "Восток"»). У «Новавинда» — около 600 МВт. До конца программы поддержки ВИЭ может быть разыграно еще 2 ГВт. Между тем в КНР только в 2022 году запустили 37,6 ГВт ВЭС, говорит директор ИАЦ «Новая энергетика» Владимир Сидорович. Среди лидеров — Goldwind, Envision, Mingyang, Shanghai Electric, CSSC, CRRC, Dongfang.

Параметр отбора инвесторов по критерию единичной мощности ВЭУ выглядит странно: в мире ключевыми параметрами являются КИУМ (уровень загрузки) и LCOE (приведенная стоимость электроэнергии), сказал на совещании соучредитель НПО B&B Industries, бывший глава Vestas в РФ Кимал Юсупов. Причем в текущем СПИК от инвестора не требуют проводить НИОКР, создавать малые арктические машины и открывать конструкторское бюро. «В итоге мы не будем строить станции в Оренбуржье и на Дальнем Востоке, а снова будем возить монстра мощностью 5–6 МВт на юг страны, где уже больше 30% выработки с ВЭС,— сказал он.— СПИК и локализация — это не развитие отрасли, а ловушка мышления, прикрытие импорта иностранной технологии».

Полина Смертина