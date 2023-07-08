Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зеленский сменил командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении командующим Нацгвардией Александра Пивненко. Неизвестно, почему глава государства решил сменить Юрия Лебедя, который был назначен на должность в 2022 году.

Господин Зеленский объявил о назначении во Львове после возвращения из Турции пяти командиров «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ). Среди заслуг господина Пивненко президент обозначил бои, в том числе в Бахмуте (Артемовск), передает «Укринформ».

Александр Пивненко ранее был командиром 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, которая принимала участие в боях за Бахмут. В марте 2023 года был удостоен звания Героя Украины.

Юрий Лебедь был назначен исполняющим обязанности командующего Нацгвардией в конце января 2022 года. Официально должность он занял 25 февраля. До этого он был заместителем командующего.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...