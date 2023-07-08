Зеленский сменил командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении командующим Нацгвардией Александра Пивненко. Неизвестно, почему глава государства решил сменить Юрия Лебедя, который был назначен на должность в 2022 году.

Господин Зеленский объявил о назначении во Львове после возвращения из Турции пяти командиров «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ). Среди заслуг господина Пивненко президент обозначил бои, в том числе в Бахмуте (Артемовск), передает «Укринформ».

Александр Пивненко ранее был командиром 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, которая принимала участие в боях за Бахмут. В марте 2023 года был удостоен звания Героя Украины.

Юрий Лебедь был назначен исполняющим обязанности командующего Нацгвардией в конце января 2022 года. Официально должность он занял 25 февраля. До этого он был заместителем командующего.