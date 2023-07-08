Недовольство расходится по офисам

В России снижается доля работников, довольных атмосферой в коллективе. Как показало исследование сервиса HeadHunter, за два года их число сократилось с 48% до 41%. При этом в стране по-прежнему мало развита практика обратной связи между рядовыми сотрудниками и начальством. Лишь каждый третий специалист заявил, что руководитель проводит с ними встречи по поводу их профессионального развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

“Ъ FM” попросил предпринимателей рассказать, как и кто у них в компаниях следит за климатом в коллективе:

Сооснователь компании «Технониколь» Сергей Колесников: «Мы ежегодно измеряем вовлеченность персонала в деятельность компании. В этом году она у нас выросла. В опросе участвовали 85% сотрудников. Мы анализируем ответы на эти вопросы, составляем план действий. Первое, что я бы советовал, это увеличить вовлеченность людей в деятельность организации. Когда они заняты делом, понимают, как их личные инициативы и работа связаны с функционированием компании, как правило, энергия и стремление больше направлены на взаимодействие с коллегами для повышения общей эффективности. Корпоративная культура также строится на этике — это поведение топ-персонала, директора, владельцев компании, которые задают некий тон поведения». Основатель «Белой дачи» Виктор Семенов: «Какие-то специальные исследования не делаем. Мы регулярно — как минимум раз в год — проводим корпоративные мероприятия. И там замерять не надо, там все видно, как у людей глаза горят, как они общаются, как верят друг в друга. Это дорогого стоит. И я думаю, что это дает свой результат. Коллектив — это такая большая семья, где есть любовь, добро и справедливость, хотя бы стремление к этому. Мне кажется, нам что-то удается в этом. Мы будем двигаться в этом же направлении». Гендиректор компании Oxygen Павел Кулаков: «У нас есть принципы организационного взаимодействия в команде. Помимо амбициозных целей у нее должна быть интересная работа, проекты, но одно из ключевых условий — возможность себя реализовать. Кроме этого, нужно исключить токсичные моменты, такие как сплетни, хамство, интриги, авторитарный стиль управления там, где можно позволить человеку придумывать решения. И, конечно, работа над их самооценкой, чтобы они верили в себя, в свою уникальность. Принципы взаимодействия такие же, как в семье, команде, среди друзей. Если они здоровые, то та самая удовлетворенность формируется сама собой».

Нездоровый климат в коллективе — одна из основных причин для смены места работы, говорит гендиректор кадрового агентства «ВИЗАВИ Консалт» Валерия Дворцевая. Поэтому претенденты на вакансии стараются обращать на это внимание при трудоустройстве, отмечает она:

«Неудовлетворенность корпоративной культурой — одна из топ-3 причин, по которым люди меняют работу. Кандидаты обязательно спрашивают про то, какая атмосфера, какой стиль менеджмента, какие люди, ценности и так далее. У нас довольно частая история, когда мы находим кандидата, который будет работать удаленно. Многие из них спрашивают, можно ли им приехать в офис компании, побыть там день-два, посмотреть атмосферу, ситуацию, чтобы понять, с кем имеют дело.

А вот фраза "дружный, молодой коллектив" в описании вакансии, может быть, будет информативна для людей постарше, кто-то может задуматься о среднем возрасте в штате, нужно ли человеку за 60 претендовать на эту работу. В целом же такие шаблоны людьми не воспринимаются. Просто как дань моде».

Как выяснили аналитики HeadHunter, уровнем зарплаты доволен каждый третий работник в России. В основном это представители сферы добычи сырья, строительства и медицины, а также юристы и маркетологи.

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Алексей Нарышкин