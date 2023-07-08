«Если вы делите жизнь на работу и неработу, то теряете либо одно, либо другое»

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Николай Попович, генеральный директор «Бейонд Тэйлор» и управляющий изменениями «ВкусВилл»:

Фото: Архив Николая Поповича

— В нашей команде любят фразу: «Если ты все время чем-то занят, значит, ты занят чем-то не тем». Переработка — это следствие неграмотно распределенных задач или несоизмеримо взятых обязательств сотрудником или командой.

У нас в компании выстроена система управления Beyond Taylor, и каждый сотрудник смотрит на свой фронт работы не из позиции описания рабочих процессов и задач, а с точки зрения того, какой результат получит клиент или заказчик. У нас не обсуждаются процессы, а обсуждается прообраз результата.

А пути достижения могут быть разными, и сотрудник может сам выбирать, какой из них будет наименее ресурсозатратным. Конечно, это не решает вопрос переработок на 100%, но такой подход дает четкое понимание каждому, что нужно, чтобы нормализовать рабочее время и прийти к ожидаемому результату.

Лиза Эмерт, директор по бренду и коммуникациям онлайн-ритейлера «Самокат»:

Фото: Архив Лизы Эмерт

— Помогаем сотрудникам выстраивать гармоничный work-life balance и делимся полезными практиками. Мы уверены, что с полной отдачей можно работать, только переключаясь и уделяя время заботе о себе. Например, прошлым летом собрали для команды карточки о том, как избежать выгорания, и записали подкаст о проблеме с экспертом. А по полису ДМС от компании можно записаться к психологу. В 2022 году мы провели курс для руководителей о методах поддержки сотрудников.

Еще в нашей службе есть еженедельный синк. На нем говорим не только о рабочих задачах, но и делимся открытиями и новостями. Свой баланс между работой и личной жизнью я тоже контролирую. Два раза в год ухожу в отпуск, отключая все рабочие чаты. А в расписании на неделю у меня есть йога, массаж и время с семьей.

Сергей Иванов, исполнительный директор Группы компаний ЭФКО:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Борьба — это, наверное, громко сказано. В нашей системе простые правила: если нет аварий или форс-мажора, в личное время человека не беспокоить! Поэтому и не боремся. И задерживаться на работе после 19:00 не приветствуется. Акционеры и топ-менеджмент уезжают с работы в это время. Совещания после 19:00 — никогда.

Но и «баланс работы и личной жизни» мне кажется надуманной и даже вредной конструкцией. Если вы делите жизнь на работу и неработу, то теряете либо одно, либо другое. А если у вас получается воспринимать жизнь как удивительное приключение, то такой проблемы не будет. На работе вы не будете забывать о близких. А в выходные не стесняться думать о работе.

Я 22 года работаю руководителем. И мне кажется, что как у каждого хирурга есть кладбище, так и у каждого руководителя есть свое «кладбище» загубленных судеб, испорченных характеров и исковерканных психик. Простое осознание этого факта любое выгорание как рукой снимает.

Мария Гурова, основатель и руководитель компании PAM Travel, сооснователь и руководитель проектов MICE Сapital:

Фото: Архив Марии Гуровой

— Я настаиваю на отгулах и коротких отпусках, если есть переработки. Практически каждая летучка начинается с вопроса, взяли ли дни off те, кто недавно переработал. Сложность в том, что часто сотрудники не замечают, что перегрузились, и продолжают в том же духе, пока не слягут с температурой, например. Я объясняю, что мы не спринт бежим, а марафон, и надо рассчитывать силы. Да, каждый проект — это адреналин и скорость, но после нужно тормознуть и выдохнуть.

Александр Манёнок, генеральный директор группы компаний «Аскона»:

Фото: ГК «Аскона»

— У меня в принципе нет ощущения, что я перерабатываю. Если нужно — работаю больше, но при этом уделяю внимание и семье, и спорту, и саморазвитию. Если говорить о переработках топ-менеджмента — как правило, это во многом их собственное решение. А вот когда линейные сотрудники, которые не могут сами принимать такие решения, перерабатывают, это всегда ошибка управленцев. В таких случаях мне катастрофически не по себе. Линейный персонал должен работать только в рабочее время, тогда у них остается время на саморазвитие. Конечно, если вы хотите достичь чего-то большого — надо пахать. Никогда ни у кого не получалось соблюсти work-life balance и достичь сумасшедших результатов. Но если у тебя есть желание вкалывать — вперед, однако сделай так, чтобы другие не страдали.

Дмитрий Данилов, генеральный директор и основатель онлайн-школы «Умскул»:

Фото: Архив Дмитрия Данилова

— В нашей компании довольно чуткий HR-департамент, который регулярно собирает обратную связь по всем отделам и сотрудникам, выявляет, нет ли перегрузок в задачах, атмосферу в коллективе, все ли успевают сделать по работе, находят ли время для спорта, хобби, семьи. Тем самым мы можем подсветить разные проблемы, в том числе и переработки, и помочь разрешить их на ранних сроках.

Как руководитель команды с более чем 1000 сотрудников со временем я стал больше делегировать задачи и меньше быть погруженным в операционную деятельность. Но, несмотря на это, я все проверяю настолько, насколько возможно, держу руку на пульсе. Важный момент для руководителя бизнесом — не стремиться делегировать все.

Сергей Балаев, фермер, автор проекта «Экодеревушка» (г. Коломна):

Фото: Архив Сергея Балаева

— А зачем бороться, если в стране катастрофически не хватает рабочей силы, кроме депутатов, наверное. Спросите любого производителя, и вам скажут, что у них заказов на полгода или год вперед и они их не могут выполнить в основном из-за нехватки рабочих рук. Отсюда и переработки, и в моем хозяйстве тоже. Но все это достойно оплачивается.

Когда слышу где-то пассажи про дешевых гастарбайтеров, я удивляюсь. Те, кто приезжает из других республик, в два раза дороже наших работников, правда, они и работают в два раза больше. А в сельском хозяйстве, представьте, неделю льет дождь, и вы не можете собрать урожай, а потом неделю светит солнце, и вы, конечно, будете работать как папа Карло. Я всю жизнь встаю рано и работаю примерно 12 часов в день. Но мне работа еще и доставляет удовольствие…

Евгений Гребнев, генеральный директор Московского завода сыров «Карат»:

Фото: Личный архив Евгения Гребнева

— На нашем заводе переработок нет, выполняем план в штатном режиме. Я стараюсь избегать переработок и в целом за много лет научился соблюдать баланс между работой и отдыхом. Однако должность руководителя предполагает, что мой рабочий день не может быть нормированным, в отличие от графика моей команды. Очень часто свое домашнее время я посвящаю работе. Но работа приносит мне удовольствие и не является дополнительной нагрузкой.

Александр Соркин, ресторатор:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Тенденции на переработку не замечал. У нас какой был режим работы, такой и остался. А если переработки и происходят, то только на добровольной основе, когда люди сами иногда просят об этом, чтобы заработать больше денег, других оснований нет.

Я точно не перерабатываю. Моя работа не требует постоянного присутствия в каком-то определенном месте, мой главный рабочий инструмент — телефон, с которым не расстаюсь весь день. А иногда — даже и ночью, если есть над чем работать. И если это переработка, то тогда да, я перерабатываю.

Группа «Прямая речь»