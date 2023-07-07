Россия в прошедшем сельхозгоду экспортировала рекордные 60 млн тонн зерна

За 2022–2023 сельскохозяйственный год (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) Россия установила рекорд по объему экспорта зерна. За указанный период страна экспортировала 60 млн тонн зерна, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По итогам прошлого года экспортная выручка составила свыше $41 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Если говорить об экспорте, то в сельхозсезон 2022–2023 мы экспортировали абсолютное беспрецедентное, рекордное по своим объемам количество зерна, это 60 млн тонн. Это позволило нам очень серьезно нарастить экспортную выручку. Она у нас составила по итогам 2022 года более $41 млрд»,— сказал господин Патрушев в кулуарах выставки «Всероссийский День поля 2023» (цитата по ТАСС). Он отметил, что основной объем этого зерна был экспортирован в дружественные страны.

Говоря о прогнозе по сбору зерна на 2023 год, Дмитрий Патрушев допустил, что статистика может быть улучшена. В 2022-м Россия собрала рекордные 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы. «Пока мы придерживаемся того же объема в прогнозах производства в 123 млн тонн. Из них 78 млн тонн должно быть пшеницы. Но дальше все будет зависеть от того, как будет идти уборка, от климатических условий. Возможно, нам через какое-то время представится возможность скорректировать урожай в сторону повышения»,— сказал он.

По его словам, уборка урожая «идет штатно». Уже удалось собрать около 6 млн тонн зерна. «Каждый день прибавляем. Скоро выйдем на объемы по миллиону тонн в сутки, я думаю. Возможно, даже больше»,— добавил господин Патрушев.

В 2022 году Россия собрала рекордные 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы. Годом ранее урожай составил 121,4 млн тонн, включая 76,1 млн тонн пшеницы. По данным Минсельхоза, экспорт зерна из РФ в 2021–2022 сельхозгоду составил 38,1 млн тонн, в том числе экспорт пшеницы — 30,7 млн тонн.

Со 2024 года Минсельхоз собирается объединить предоставляемые аграриям стимулирующую и компенсирующую субсидии. В 2023-м объем стимулирующих субсидий впервые превысил объем компенсирующих: 31,7 млрд руб. против 26,7 млрд руб.

Подробнее о ситуации в российском агропромышленном комплексе — в публикации «Ъ» «Деньги земля не принимает».

Милена Костерева