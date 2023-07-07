Glorax вложился в Новоселье

Федеральный девелопер Gloraх приобрел земельный участок 9,5 га под строительство нового жилого проекта в поселке Новоселье Ленинградской области, сообщила вчера пресс-служба компании. Объем инвестиций в проект составит 10 млрд рублей, планируемый срок реализации — 2025 год. Стоимость пятна застройки не разглашается, эксперты оценивают ее в 1–2 млрд рублей и считают, что спрос на квартиры в такой конкурентной локации будет зависеть от качественных преимуществ нового ЖК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды поселка Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Виды поселка Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Участок расположен в семи минутах езды на автомобиле от КАД и в 16 минутах от ЗСД. На территории поселка Новоселье в Ломоносовском районе Ленобласти Gloraх планирует возвести шесть жилых корпусов высотой 9–12 этажей, три из которых будут П-образной формы с закрытыми дворами. Отличительной особенностью проекта станет низкая плотность застройки и высокая обеспеченность общедоступными парковочными местами, расположенными по периметру территории, заверяет застройщик. Всего в проекте будет построено 90 тыс. кв. м жилья. Начало строительства и старт продаж квартир запланированы на 2023 год, окончание реализации проекта намечено на 2025 год.

«Мы уверенно следуем выбранной стратегии развития, наращиваем и диверсифицируем портфель проектов с акцентом на комфорт-класс, который, в отличие от других сегментов, сегодня демонстрирует большую устойчивость к кризисным явлениям. Ленинградская область, куда сегодня сместился фокус внимания многих девелоперов, является для нас одним из приоритетных направлений, так как здесь расположено много интересных площадок под масштабную жилую застройку»,— комментирует Дмитрий Кашинский, операционный директор Gloraх.

По словам господина Кашинского, в разработке у компании находится еще несколько расположенных в Ленобласти площадок, анонсировать которые компания намерена до конца года.

В компании не раскрывают стоимость земельного участка в Новоселье. Руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов оценивает участок примерно в 1 млрд рублей. Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate полагает, что диапазон цены пятна застройки — 1,8–2 млрд рублей.

«Перспективы проекта оцениваем высоко, локация замечательная и востребованная. Новоселье продается очень хорошо, и лояльность покупателей к этому месту высокая»,— отметил господин Трушин. По данным эксперта, на текущий момент стоимость жилья в этой локации — от 115 тыс. рублей за «квадрат», в комфорт-классе — от 125 тысяч рублей.

По словам господина Дуванова, по состоянию на июнь средняя цена квартир в Новоселье зафиксирована на уровне 138 тыс. рублей за квадратный метр. «К преимуществам локации, выделяющим ее на фоне прочих, можно отнести близость к крупным зеленым массивам, что, учитывая растущее внимание покупателей к экологической составляющей, может при прочих равных сыграть решающую роль при выборе места будущего проживания»,— делится наблюдениями эксперт NF Group в Санкт-Петербурге.

При этом господин Дуванов отмечает, что с учетом высокой конкуренции в локации (на первичном рынке Новоселья сейчас представлены семь жилых комплексов) востребованность нового проекта от Gloraх будет определяться качественными характеристиками проекта, а также ценовой политикой, которой будет придерживаться застройщик.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Градсовет Ленобласти отправил на доработку проект изменений в генплан в поселке Виллози, которые Gloraх рассматривал для застройки более 2 млн кв. м жилья на участке 430 га (см. «Ъ-СПб» от 01.03.2023).

Александра Тен