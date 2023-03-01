Ожидания с условиями

Вчера градостроительный совет Ленинградской области согласовал с изменениями концепцию проекта планировки с проектом межевания территории площадью более 10 га в поселке Янино-1 Всеволожского района Ленобласти. На доработку был отправлен проект изменений в генплане Виллози Ломоносовского района, где, по информации областной администрации, собирается построить более 2 млн кв. м жилья девелопер GloraX. В компаниях, чьи интересы прослеживаются косвенно, не подтверждают планы относительно развития этих территорий, но эксперты уверены, что интерес к локациям со стороны крупных игроков подтолкнет эти районы к развитию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что главным преимуществом локаций может стать более низкая цена при сопоставимых параметрах качества и инфраструктуры

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Эксперты считают, что главным преимуществом локаций может стать более низкая цена при сопоставимых параметрах качества и инфраструктуры

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Концепция проекта планировки территории в северо-западной части городского поселения Янино-1 разработана ООО «Балтинвестгрупп» (по данным, ЕГРЮЛ, 100% долей компании владеет АО «Группа ЦДС»). Проектировщики предлагают возвести здесь 231 тыс. кв. м жилья для 7 тыс. человек. Предусмотрены два детских сада и школа. На соседних территориях предполагаются спортивные и досуговые учреждения. Члены градостроительного совета Ленобласти в целом одобрили концепцию, порекомендовав проектировщикам доработать улично-дорожную сеть. «Вопрос транспортной доступности необходимо решить до начала застройки»,— напомнил собравшимся заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Застройщик «Балтинвестгрупп» уже ведет в Янино-1 строительство ЖК «ЦДС Новое Янино» из шести 12-этажных домов и детского сада на 175 мест. В компании не прокомментировали планы относительно новых участков в локации. Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков оценивает вложения инвестора в предполагаемый проект в 18–19 млрд рублей. «Янино — довольно раскрученный район с большим количеством застройщиков, здесь есть коммерческая инфраструктура. Средняя цена квадратного метра в Янино составляет 160 тыс. рублей. В ближайшее время она расти не будет»,— говорит эксперт.

Другой вопрос, который обсудили вчера на областном градсовете, касался изменений в генеральный план Виллозского городского поселения в Ломоносовском районе Ленобласти. Проект изменений разработан архитектурной мастерской «Тальвег» (учредитель ООО «Тальвег» Дмитрий Двас — брат бывшего вице-губернатора Ленобласти Григория Дваса) по заказу муниципальной администрации и рассчитан до 2035 года. В качестве приоритетного сценария социально-экономического развития выбран «Целевой», который направлен на создание новых рабочих мест и строительство комфортного жилья.

Генеральным планом закладывается масштабный промышленный кластер, под который в документе отведено почти 2 тыс. га — это шесть крупных промышленных зон, благодаря которым к расчетному сроку должно появиться 30 тыс. рабочих мест. Специалисты будут заняты в сферах машиностроения, металлургии, оптики, электрики, транспорта, текстиль, целлюлозно-бумажного производства и в пищевой промышленности.

Для развития комфортной городской среды проектом изменений закладывается 417 га в зоне ИЖС, 58 га в зоне малоэтажного строительства, 101 га — среднеэтажного и 59 га — многоэтажного. На 140 га предусматривается общественно-деловая и специализированная застройка: к уже имеющимся социальным объектам добавятся поликлиника, амбулатории, 15 детских садов и четыре школы. Здесь же откроются стадионы, ледовая арена, бассейн, спортивные комплексы общего назначения, а также культурно-досуговые учреждения и библиотеки.

Проект изменений в генеральный план поможет решить проблему обманутых дольщиков. Как сообщили в областной администрации, инвестор, заинтересованный в развитии территории и готовый софинансировать достройку проблемных домов, намерен реализовать масштабный проект, который предусматривает строительство почти 2 млн кв. м жилья на территории 430 га. Параметры преференций и объем поддержки будут уточнены в рамках соглашения с инвестором, которое еще предстоит заключить, отметили в пресс-службе строительного блока.

Название компании-инвестора не раскрывается, но ранее областное правительство сообщало о переговорах с компанией GloraX Андрея Биржина относительно масштабного развития территории в Виллози (см. «Ъ-СПб» от 07.07.2022). Предложенный проект генплана городского поселения градсовет отправил на доработку.

В пресс-службе GloraX отказались комментировать будущий проект. По мнению Евгения Бузлаева, генерального директора BuildDocs («Аметист Групп»), Ломоносовский район является перспективной зоной для развития. «Конечно, выход таких крупных компаний, как А101 (федеральный девелопер приступил к развитию территории Лаголово), подтолкнет и других застройщиков обратить свой взор на эти территории — констатирует эксперт.— Не уверен, что GloraX в одиночку будет осваивать все 2 млн кв. м в Виллози. Этот проект точно потребует участия множества девелоперов».

По словам Светланы Московченко, заместителя регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group, объекты в Ломоносовском районе, особенно около КАД, находят своего покупателя, сегодня в локации реализуются интересные проекты с точки зрения концепции и архитектуры. Госпожа Московченко также считает, что развитие рассмотренных на градсовете территорий представляется целесообразным. «Главным преимуществом может стать более низкая цена при сопоставимых параметрах качества и инфраструктуры»,— полагает аналитик.

Александра Тен