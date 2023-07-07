Yadro прозванивает платы

Yadro планирует разработать и выпустить смартфон под брендом Kvadra, узнал “Ъ”. Производство может быть начато в Дубне в конце 2024 года. Компания планирует в том числе наладить выпуск печатных плат для смартфонов, а в перспективе перейти на использование собственного процессора на открытой архитектуре RISC-V. Собеседники “Ъ” говорят, что Yadro сможет освоить выпуск печатных плат для смартфонов, но для этого понадобятся уникальные специалисты, способные поставить и настроить оборудование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам собеседника “Ъ” на рынке электроники, группа Yadro (входит в «ИКС-Холдинг») планирует вслед за планшетами, которые выпускает под брендом Kvadra, вывести на российский рынок собственные смартфоны. Источник “Ъ” считает, что Yadro не пойдет по пути крупноузловой сборки из китайских компонентов, а организует производство, в том числе с применением российских печатных плат. Выпуск устройств, по его данным, может начаться в конце 2024 года. Эту информацию подтверждают источники “Ъ” в компании и на IT-рынке: «Еще при разработке и подготовке к выпуску планшета предполагалось, что следующим шагом станет смартфон. В Yadro рассчитывали, что в будущем он будет работать на собственном RISC-V-процессоре».

На HH.ru “Ъ” обнаружил, что Yadro опубликовала вакансию Product Owner, которому предстоит заняться разработкой стратегии позиционирования продуктов, созданием «дорожной карты» по выводу их на рынок и т. д. В описании вакансии не указано, что речь идет о смартфонах, но обязательным условием названа работа в роли Product Manager от трех лет по направлению разработки ПК, планшетов, ноутбуков, мобильных устройств или других высокотехнологичных программно-аппаратных комплексов. В Yadro отказались от комментариев.

Сейчас Yadro выпускает клиентские устройства под брендом Kvadra (ООО «Ядро клиентские системы»). В линейке есть моноблок, ноутбук и ПК. В конце мая компания представила планшет Kvadra_T на Kvadra OS (разработана на базе Android Open Source Project AOSP). Текущая версия планшета работает на ARM-процессоре, в дальнейшем компания планирует выпускать их на RISC-V чипах, писал РБК.

У Yadro есть техническая возможность начать разработку и выпуск собственных смартфонов, считает советник директора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дмитрий Алтухов. По его мнению, компания может производить смартфоны как самостоятельно, так и воспользоваться ODM (original design manufacturer) производством GS Group (в конце июня компания заявила, что расширяет ODM-производство и запускает направление разработки смартфонов и вычислительной техники). Но даже в этом случае, говорит господин Алтухов, цена конечного устройства будет выше китайских аналогов.

В заявленный временной период создать смартфон из российских компонентов «как минимум крайне сложно», считает собеседник “Ъ” на рынке электроники: «Возможно наладить производство собственных корпусов, пусть и не из широко используемого сейчас в индустрии поликарбоната, а из металла». Остальные компоненты в России пока вообще не производятся: ни основные чипсеты, ни LCD-матрицы, ни гибкий шлейф, ни матрицы камер, даже батареи пока не массовая история. Источник “Ъ” добавляет, что если Yadro инвестирует в производство стеклотекстолита, то через два-три года сможет выпускать достаточно сложные платы, чтобы производить смартфоны.

Однако Yadro может столкнуться с проблемами с ввозом в Россию и отладкой оборудования для производства печатных плат для своих смартфонов, полагает исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский: «Оборудование для производства печатных плат с третьего по пятый класс — они используются, например, для выпуска автомобильной электроники — ввезти можно. С пятого по седьмой класс — это уже уровень вычислительной техники, седьмой класс и выше — платы для смартфонов». Он добавляет, что ввезти оборудование пятого-седьмого класса и выше «при должном усердии можно», но вопрос в запуске и отладке.

Гендиректор Консорциума производителей печатных плат (АНО КПП) Владимир Семенов возражает, что для смартфонов будет достаточно печатных плат шестого и шестого-плюс классов. При этом он согласен, что основную сложность создаст отладка производства: «Этим занимаются специалисты очень узкого профиля. Они привыкли работать на европейском оборудовании, которое в Россию практически не ввозится, только начиная осваивать китайские аналоги».

Никита Королев, Тимофей Корнев