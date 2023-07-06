Полиция закрыла административное дело о дискредитации против матери погибшего срочника

Полиция Башкортостана закрыла административное дело о дискредитации армии против Аллы Фатхелисламовой, матери солдата срочной службы, погибшего в Белгородской области в конце 2022 года.

«Сейчас приезжал участковый, чтобы бумагу подписать о прекращении дела по дискредитации. Слава богу, есть справедливость еще хоть у нас в России»,— сообщила 5 июля женщина местному изданию 72.ru.

О начале административного производства в отношении Аллы Фатхелисламовой стало известно 17 июня. На нее был составлен протокол по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования армии РФ).

Алла Фатхелисламова рассказывала, что поводом для возбуждения административного дела стало письмо в полицию от некой Анны Коробковой. Она увидела интервью госпожи Фатхелисламовой, где та рассказывала про погибшего сына, и усмотрела в ее словах дискредитацию армии.

По словам Аллы Фатхелисламовой, протокол был составлен из-за фразы, сказанной в интервью: «Война — кому она нужна? Она не нужна никому. Пусть даже тогда мой сын еще не был в армии, я плакала за чужих». В публикации от 5 июля издание 72.ru отмечает, что полиция не нашла в словах Аллы Фатхелисламовой «ничего дискредитирующего».

Сын Аллы Фатхелисламовой — 19-летний Афанасий Подаев — был призван на срочную службу в Тюменской области. Он умер в конце 2022 года во время обстрела, когда находился на границе в Белгородской области. Анна Коробкова, написавшая донос на Аллу Фатхелисламову, в одном из письменных интервью называла себя «профессиональной доносчицей»: за 2022 год она якобы написала больше 750 доносов.

Полина Мотызлевская