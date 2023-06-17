Мать погибшего срочника рассказала, что ее обвинили в дискредитации армии из-за интервью

В Тюменской области Аллу Фатхелисламову, рассказавшую в интервью «Новая газета.Европа» о гибели сына-срочника при обстреле в Белгородской области, обвинили в дискредитации армии. Об этом рассказала сама женщина местному порталу 72.ru. По ее словам, на нее написала донос в полицию женщина по имени Анна Коробкова.

Как рассказала Алла Фатхелисламова, ее сын Афанасий Подаев умер в конце 2022 года во время обстрела, когда проходил срочную службу на границе в Белгородской области. Журналисты издания «Новая Газета.Европа» взяли у женщины интервью. Оно вышло на YouTube 29 мая.

По словам матери погибшего срочника, через несколько дней после выхода интервью на нее поступил донос в полицию от Анны Коробковой, которая указала, что женщина своими высказываниями во время интервью дискредитировала российскую армию.

«Приехали из полиции, показали на телефоне, что поступил донос. Спросили, почему давала интервью? А они даже не знали, что у меня сын погиб. Через пару дней приехали ко мне на работу, привезли бумажный вариант заявления почитать. Просим вас строго наказать Фатхелисламову Аллу за дискредитацию»,— рассказала женщина. «Написано, мол, даже во время Великой Отечественной войны родственники не имели права высказываться против. И мои слова там также напечатаны»,— объяснила она.

По словам Аллы Фатхелисламовой, полицейские сказали, что скоро ее вызовут в суд. Она также добавила, что до сих пор не понимает, как можно донести на мать, потерявшую сына.

Анастасия Ларина