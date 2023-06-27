Генконсульство Финляндии в Петербурге сообщило о перебоях со связью из-за блокировки счетов

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге заявило о перебоях с мобильной связью. Это может быть связано с блокировкой счетов дипмиссии, сообщил 26 июня финский телеканал YLE.

По данным финского внешнеполитического ведомства, неполадки с работой мобильной связи сказались на возможности осуществлять исходящие звонки. Сбои наблюдались в течение недели, а к ее концу их смогли устранить. При этом в московском посольстве Финляндии перебоев не возникло.

Как заявили в МИД Финляндии, проблема связана с блокировкой Россией счетов финских дипмиссий. Напомним, что ограничение на использование счетов финских посольства и генконсульства было введено 17 мая.

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