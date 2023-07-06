Больше половины петербуржцев не стали сокращать расходы на рестораны

65% жителей Санкт-Петербурга с июня 2022 года никак не сократили свои расходы на походы по ресторанам, посчитали аналитики компании IBC Real Estate. При этом почти каждый пятый петербуржец может себе позволить посещать рестораны несколько раз в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из ответов респондентов, только 27% горожан за последний год сократили свои траты на рестораны или отказались от их посещения вовсе, при этом увеличили свои траты на них меньшинство — 8%. Большинство (65%) тратят на одного человека за один поход в заведение от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. 15% тратят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, и только 4% заявили о больших суммах.

37% опрошенных сказали, что ходят в рестораны реже, чем раз в месяц. По 15% оказалось тех, кто посещает их раз в месяц или раз в неделю. При этом среди респондентов только 3% ответили, что при выборе заведения для посещения они ориентируются прежде всего на расценки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что рестораны Петербурга пожаловались на подорожание мяса и морепродуктов.

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