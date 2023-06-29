Рестораны Петербурга пожаловались на подорожание мяса и морепродуктов

Цены на закупку импортной говядины, рыбы и морепродуктов в июне увеличились почти на 15% для заведений общепита Санкт-Петербурга. Об этом рассказали «Ведомости Санкт-Петербург» со ссылкой на данные от участников рынка.

Основные игроки рынка и поставщики говорят, что основной прирост закупочной стоимости обеспечил импорт, так как стоимость автомобильных грузовых, а также железнодорожных рефрижераторных перевозок с апреля выросла на 25-30%. Соответственно, накопившиеся за это время затраты повлияли на необходимость повысить цены на такую продукцию, как говядина, некоторая рыба красных видов и морепродукты. Наблюдается, что прирост цен в большей степени выпадает именно на июнь.

В меньшей степени тенденция коснулась отечественной продукции, поскольку общепиту оказалось проще ее заменить или пересмотреть ассортимент. Ресторанов, сменивших поставщиков или переориентировавшихся на локальный продукт, повышение цен почти не коснулось.

Также повышение закупочных цен связано не только с ростом затрат на логистику, но и с ограничением на ввоз в Россию говядины из стран Южной Америки (Боливия, Парагвай), Белоруссии, Японии, АОЭ и Марокко. Влияет на эту тенденцию и колебания курса валюты, из-за которого цены могут меняться.

Евгения Марченко

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