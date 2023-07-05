Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле выросло число пострадавших при столкновении теплохода с пирсом

В Ярославле в результате столкновения теплохода «Москва-208» с пирсом за медицинской помощью обратились 14 человек, троих взрослых и троих детей госпитализировали, одного взрослого пенсионного возраста — с тяжелыми травмами. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов, который сейчас находится на месте происшествия.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что столкновение произошло сегодня около 11:40. На место оперативно выехали службы. По словам мэра, авария произошла на Тверицкой набережной. Вместе с МЧС было принято решение о введении режима ЧС.

«Среди пассажиров теплохода было много гостей города. Есть и ярославцы, и другие регионы. Людей автобусом увезли с места происшествия. Всем, кому нужно, предоставим места в гостинице»,— пояснил мэр. На борту находилось 74 человека.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

По словам Артема Молчанова, теплоход разворачивался и по каким-то обстоятельствам капитан не справился с управлением: либо по техническим, либо по субъективным причинам установит транспортная полиция. Теплоход следовал по маршруту «Ярославль-Толга».

Сейчас на месте работают следователи. С перевозчиком будут разбираться сотрудники транспортной прокуратуры, пояснил глава Ярославля. По данным транспортной прокуратуры, теплоход принадлежит АО «Ярославский речной порт».

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...