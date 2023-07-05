В Ярославле выросло число пострадавших при столкновении теплохода с пирсом

В Ярославле в результате столкновения теплохода «Москва-208» с пирсом за медицинской помощью обратились 14 человек, троих взрослых и троих детей госпитализировали, одного взрослого пенсионного возраста — с тяжелыми травмами. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов, который сейчас находится на месте происшествия.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что столкновение произошло сегодня около 11:40. На место оперативно выехали службы. По словам мэра, авария произошла на Тверицкой набережной. Вместе с МЧС было принято решение о введении режима ЧС.

«Среди пассажиров теплохода было много гостей города. Есть и ярославцы, и другие регионы. Людей автобусом увезли с места происшествия. Всем, кому нужно, предоставим места в гостинице»,— пояснил мэр. На борту находилось 74 человека.

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По словам Артема Молчанова, теплоход разворачивался и по каким-то обстоятельствам капитан не справился с управлением: либо по техническим, либо по субъективным причинам установит транспортная полиция. Теплоход следовал по маршруту «Ярославль-Толга».

Сейчас на месте работают следователи. С перевозчиком будут разбираться сотрудники транспортной прокуратуры, пояснил глава Ярославля. По данным транспортной прокуратуры, теплоход принадлежит АО «Ярославский речной порт».

Алла Чижова