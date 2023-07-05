В Ярославле три пассажира пострадали при столкновении теплохода с пирсом

5 июля в Ярославле теплоход «Москва-208» столкнулся с бетонным пирсом, следователи проводят проверку, на месте развернут оперативный штаб МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: РИА Новости / Телеграм-канал Место происшествия Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Фото: РИА Новости / Телеграм-канал Место происшествия Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В ГУ МЧС по Ярославской области сообщили, что информация о водном ЧП поступила в 11:40. При швартовке теплоход столкнулся с пирсом. На корабле находился 81 пассажир, по предварительным данным, помощь медиков потребовалась троим.

«Никаких пробоин и течей на теплоходе нет. Сейчас на месте работает штаб. Пассажиры самостоятельно покинули теплоход. На месте работает 4 единицы техники и 16 человек личного состава»,— сообщили в МЧС.

Ярославский следственный отдел на транспорте начал проверку по факту водной аварии. На место происшествия выехали следователи, устанавливаются причины произошедшего.

Алла Чижова