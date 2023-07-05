Главные новости к утру 5 июля

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным. На встрече премьер представил прогноз относительно экономической ситуации в России. По его словам, при отсутствии форс-мажора в 2023 году ВВП вырастет более чем на 2%.

Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва на Запорожской АЭС. До этого российская и украинская стороны обвинили друг друга в подготовке провокаций на станции.

Журналист «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов, на которых накануне в Чечне напали неизвестные, улетели спецбортом в Москву из Беслана.

Над Белгородом сработали системы ПВО. Пострадавших нет.

По Макеевке недалеко от Донецка был нанесен удар четырьмя ракетами реактивных систем залпового огня. Пострадали 36 человек.

Парламентская Ассамблея ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией.

Первый магазин российского аналога Zara Home и H&M Home под брендом Redecoro откроется в Москве осенью 2023 года.

Вице-премьер и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетил Дальневосточный федеральный университет. На встрече со студентами он заявил, что проректоров по воспитательной работе, которые не организуют патриотическое объединение в вузе, снимут с должностей.

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