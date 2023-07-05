Главные анонсы 5 июля

В Москве пройдет заседание Совета федерации. Сенаторы рассмотрят законы о ратификации соглашения с Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства, протокола о внесении изменений в Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека, а также о присоединении к рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в АТР.

В Москве пройдет ежегодный саммит деловых кругов «Сильная Россия». Участвует министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

В Вене пройдут встречи еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и главой нефтяного трейдера Vitol Расселом Харди.

В Киеве Хозяйственный суд проведет заседание по делу о расторжении договора аренды зданий Киево-Печерской лавры, который был заключен с Украинской православной церковью (УПЦ).

В Вашингтоне президент США Джо Байден примет премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. Стороны намерены обсудить вопрос вступления Швеции в НАТО, сотрудничество в сфере безопасности и поддержку Украины.

Авиакомпания «Азимут» увеличивает частоту полетов из Москвы в Тбилиси до двух в день.

Возобновятся международные авиарейсы из Забайкальского края в Китай.

В Краснодарском крае вводятся ограничения движения транспорта на трассе Р-217 «Кавказ» в связи с работами на путепроводе, расположенном на 1197-м км трассы М-4 «Дон» в районе станицы Павловской.

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд проведет заседание по делу в отношении Юрия Доманчука и Виталия Скакуна, обвиняемых в покушении на первого заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка.

В Красноярске краевой суд огласит приговор Полине Дворкиной, обвиняемой в убийстве своего отца и нападении на группу в детском саду города.

На космодроме Куру (Французская Гвиана) запланирован последний запуск ракеты-носителя Ariane 5. Она выведет на орбиту немецкий спутник связи и французский военный спутник.