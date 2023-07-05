Избитые в Чечне журналист Милашина и адвокат Немов улетели спецбортом в Москву

Журналист «Новой газеты» Елена Милашина и Александр Немов, на которых накануне в Чечне напали неизвестные, улетели спецбортом в Москву из Беслана вместе с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым и журналистом Алексеем Венедиктовым (Минюст РФ признал его иноагентом). Об этом сообщается в Telegram-канале «Новой газеты».

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил, что напавших на Лену и Александра пока найти не удалось, так как они передвигались на автомобиле без номерных знаков.

Елена Милашина и Александр Немов утром 4 июня прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. По дороге из аэропорта в Грозный на них напали неизвестные. О нападении доложили президенту Владимиру Путину.

По словам уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева, Елена Милашина получила травму головы, ей сломали несколько пальцев рук. Александр Немов ранили ножом в ногу. Нападавшие обрили журналистке голову и облили ее зеленкой. По ее словам, ей также угрожали отрезать палец, чтобы разблокировать телефон; когда она отказалась, ей начали бить по каждому пальцу.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поручил компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших.

Анастасия Ларина