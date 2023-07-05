Минздрав Украины выпустил рекомендации при взрыве на ЗАЭС

Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва на Запорожской АЭС. В них говорится, что проживающие в потенциальной зоне радиационной аварии должны быть готовы к эвакуации. Накануне российская и украинская стороны обвинили друг друга в подготовке провокаций на АЭС.

«Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей»,— говорится в сообщении Минздрава в Telegram. Кроме того, ведомство прописал содержание эвакуационного чемоданчика.

Вечером 4 июня советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ВСУ попытаются атаковать ЗАЭС ночью 5 июля высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе. По его словам, Украина планирует ударить по станции ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предупредил президента Франции Эммануэля Макрона «о подготовке опасных провокаций на Запорожской АЭС». Ранее в пресс-службе ВСУ сообщили, что на ЗАЭС готовится провокация.

«По оперативной информации, сегодня на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины»,— говорится в сообщении пресс-службы ВСУ в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ).

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чьи сотрудники находятся на станции, ничего не сообщило о потенциальных провокациях в сводке событий за 4 июня.

Анастасия Ларина