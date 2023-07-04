Над Белгородом сработали системы ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, никто не пострадал.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет»,— написал губернатор в Telegram.

Системы ПВО сработали над Белгородом и Белгородским районом 9 июня: повреждения получили многоквартирный жилой дом и частные дома в Разумном. были ранены трое.

Анастасия Ларина