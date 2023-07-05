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Коммерсантъ FM
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Совфед рекомендовал ЦБ развивать расчеты в рупиях, дирхамах и риалах

Совет федерации рекомендовал Банку России осуществлять международные расчеты в индийских рупиях, иранских риалах и дирхамах ОАЭ. Об этом говорится в итоговом постановлении Совета федерации по итогам выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которое есть в у ТАСС.

«Рекомендовать Центральному банку РФ рассмотреть вопрос о развитии расчетов в национальных валютах, в том числе индийских рупиях, иранских риалах, дирхамах ОАЭ и иных иностранных валютах, при осуществлении внешнеэкономической деятельности»,— говорится в постановлении.

В постановлении также рекомендуется продолжить работу по заключению межправительственных соглашений о клиринге (безналичных расчетах) в национальных валютах с дружественными странами, чтобы увеличить использование национальных валют в обслуживании внешнеторговых контрактов с «приоритетными партнерами».

На фоне проблем с расчетами при внешней торговле из-за санкций 1 июля правительство приняло постановление, которое позволит российским компаниям получить аванс от иностранных контрагентов наличными. Кроме того, разрешается зачислять на счета в российских банках ввезенной в страну наличности — в рублях и иностранной валюте.

Подробнее — в материале «Белый дом обналичил авансы».

Анастасия Ларина

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