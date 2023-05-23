Почти четверть петербуржцев покупают ювелирные украшения в кредит

Большинство петербуржцев (72%) заявили, что без кредитов не смогли бы позволить себе крупные покупки. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса ювелирного холдинга SOKOLOV и маркетплейса Ozon.

Более чем у четверти опрошенных жителей Петербурга (27%) кредиты до сих пор ассоциируются с долговым бременем (27%). В то же время более половины (54%) относятся к кредитам и рассрочкам нейтрально, поскольку, по их мнению, в некоторых случаях это просто необходимость для серьезной покупки. 19% воспринимают кредиты положительно — как возможность приобрести себе ряд дорогих вещей.

Почти треть респондентов (31%) признались, что готовы взять кредит ради покупки подарка дорогому человеку. Так, 28% петербуржцев оформляли заем на приобретение ювелирного изделия, а почти половина (45%) из этой группы брали украшение в кредит несколько раз. Еще 27% жителей Петербурга для такой покупки оформляли рассрочку.

При этом, согласно опросу, женщины готовы покупать украшения в долг чаще мужчин (30% против 28% соответственно).

Помимо ювелирных изделий, петербуржцы довольно часто берут кредиты или оформляют рассрочку на покупку техники (30%) и квартиры (15%). Ради путешествий на это готовы пойти 14%, а ради приобретения автомобиля — 9%. 13% кредит необходим для покупки стройматериалов и мебели, а 7% —на оплату образования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что согласно другому проведенному исследованию, петербуржцы готовы потратить на обновление дачи в этом сезоне 20 до 100 тыс. рублей.

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