ПСБ стал четвертым банком — участником проекта Единая карта петербуржца

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) начинает выпускать Единую карту петербуржца (ЕКП). Участие кредитной организации в городском проекте предусматривает выпуск, выдачу и обслуживание карт, сообщили «Ъ-СПб» 4 июля в пресс-службе банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Таким образом, ПСБ стал уже четвертым банком — участником проекта Единая карта петербуржца. На данный момент в нем участвуют также Сбер, ВТБ и банк «Санкт-Петербург».

Предполагается, что получить ЕКП можно в любом офисе ПСБ, расположенном в Петербурге. Оформление и обслуживание карты будет бесплатное.

В целом на сегодняшний день ЕКП на базе платежной системы «Мир» пользуются 1,5 млн петербуржцев. Для ее держателей в 2023 году действует самый низкий тариф на проезд в городском транспорте, а также кешбэк 10% при оплате школьного питания.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с апреля в Петербурге появился новый льготный тариф на проезд в общественном транспорте при оплате картой «Мир».

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