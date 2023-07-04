ПСБ стал четвертым банком — участником проекта Единая карта петербуржца

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) начинает выпускать Единую карту петербуржца (ЕКП). Участие кредитной организации в городском проекте предусматривает выпуск, выдачу и обслуживание карт, сообщили «Ъ-СПб» 4 июля в пресс-службе банка.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Таким образом, ПСБ стал уже четвертым банком — участником проекта Единая карта петербуржца. На данный момент в нем участвуют также Сбер, ВТБ и банк «Санкт-Петербург».
Предполагается, что получить ЕКП можно в любом офисе ПСБ, расположенном в Петербурге. Оформление и обслуживание карты будет бесплатное.
В целом на сегодняшний день ЕКП на базе платежной системы «Мир» пользуются 1,5 млн петербуржцев. Для ее держателей в 2023 году действует самый низкий тариф на проезд в городском транспорте, а также кешбэк 10% при оплате школьного питания.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что с апреля в Петербурге появился новый льготный тариф на проезд в общественном транспорте при оплате картой «Мир».