С апреля в Петербурге появится новый льготный тариф на проезд в общественном транспорте при оплате картой «Мир»

С 1 апреля в городских трамваях и троллейбусах начнут действовать специальные тарифы на проезд — при оплате поездок картой «Мир» или Единой картой петербуржца горожане смогут сэкономить до 25 руб. Об этом 30 марта рассказали в пресс-службе Смольного.

«Благодаря соглашению с платежной системой «Мир» в этом году такая возможность есть и в наземном транспорте. Впервые цена проезда по национальной карте и ЕКП в наземном транспорте ниже стоимости по «Подорожнику» — самому льготному проездному билету в Петербурге»,— добавил губернатор Александр Беглов.

При оплате пластиковой картой «Мир» цена проезда во всем наземном транспорте составит 43 руб., что на 22 руб. меньше полной стоимости. При оплате ЕКП цена проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах составит 42 руб. (на 23 руб. меньше). Оплачивая проезд телефоном, стоимость составит 41 рубль по «Мир» и 40 рублей по ЕКП. Как уточнили в Смольном, тарифы действуют до 31 декабря 2023 года.

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