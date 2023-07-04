Число отравившихся медвежатиной в Забайкалье увеличилось до 11

Как и предполагали источники «Ъ», власти Забайкальского края заявили об увеличении числа людей, отравившихся медвежьим мясом в селе Куанда. Как сообщает пресс-служба правительства региона на утро 4 июля зафиксировано уже 11 пострадавших (в том числе двое несовершеннолетних), обратившихся за медицинской помощью. Вечером 3 июля недомогание чувствовали девять человек, в том числе один ребенок.

«В настоящее время трое человек, в том числе несовершеннолетний находятся в средней степени тяжести, остальные восемь – в удовлетворительном состоянии. Проводится консультация по телемедицинской системе со специалистами краевой клинической инфекционной больницы»,— уточняется в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, 4 июля пострадавших должны были перевезти в краевую больницу в Чите для медицинского обследования и уточнения диагноза. «В настоящее время вертолет санавиации не может вылететь в Куанду из-за непогоды. Ждем улучшения условий для безопасной доставки пострадавших»,— сообщили «Ъ» в краевом минздраве.

Тем временем прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту массового отравления мясом дикого животного. Пресс-служба ведомства отмечает, что в ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят исполнение требований законодательства об охоте и ветеринарного законодательства, а также проконтролируют «соблюдение прав граждан на оказание медицинской помощи».

Влад Никифоров, Иркутск