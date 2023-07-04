Главные новости к утру 4 июля

Два беспилотника сбиты в Новой Москве, один — в Калужской области и еще один — в Подмосковье. Они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В 100 км от города Дербент в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщила геофизическая служба Дагестана. Очаг находился на глубине 8 км в Каспийском море. О разрушениях не сообщалось.

Онлайн-кинотеатры и телеканалы выступили против идеи депутатов Госдумы об использовании контента зарубежных правообладателей без их разрешения, узнал «Ъ». Они предлагают давать доступ к такому контенту только легальным площадкам, которые имели на него лицензии до начала военных действий на Украине. О причине

Полицейский спецназ «Гром» готовят к переподчинению Росгвардии, сообщили источники «Ведомостей». Бывший советник главы Росгвардии Виктора Золотова депутат Госдумы Александр Хинштейн весной обвинял МВД в попытках создать «альтернативную Росгвардию».

Передача тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» флоту снова отложена, сообщил источник ТАСС. В лучшем случае он будет передан в конце 2024 года.

Производители масок и респираторов указывают на низкое качество приобретенной на госзакупках продукции из-за снижения цен на тендерах, узнал «Ъ». Подробнее

Таджикистанец, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, умер от полученных ран. Он убил двух молдавских силовиков после того, как не смог въехать в страну. Подробнее

О предстоящих 4 июля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».