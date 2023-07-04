«Ведомости» узнали о подготовке переподчинения полицейского спецназа «Гром» Росгвардии

Полицейский спецназ «Гром» готовят к переподчинению Росгвардии, сообщили источники «Ведомостей». Подготовка началась после встречи президента Владимира Путина с руководством силовых ведомств и личным составом Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО. Бывший советник главы Росгвардии Виктора Золотова депутат Госдумы Александр Хинштейн весной заявлял о попытках создать «альтернативную Росгвардию» в МВД.

По данным газеты, вопрос активно прорабатывается, но указа пока нет. Информацию о скорой передаче «Грома» Росгвардии довели до региональных подразделений Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД, куда входит спецназ.

«Гром» был создан внутри ликвидированной в 2016 году Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Впоследствии спецназ оставался частью ГУНК МВД и должен был использоваться при антинаркотических операциях. На деле, как пишут «Ведомости», он постепенно стал выполнять функции СОБРа Росгвардии.

По информации газеты, бойцы «Грома» участвовали в боях в зоне военной операции и поднимались по тревоге на защиту Москвы во время мятежа ЧВК «Вагнер». Источники рассказали, что бойцы не рады перспективе перехода в Росгвардию, потому что многие из них ценят «статус полицейского спецназа, в котором они избавлены от дополнительной "муштры" и могут без лишних формальностей взаимодействовать с оперативными сотрудниками».

Александр Хинштейн весной обвинил МВД в попытке создать «альтернативную Росгвардию». По его информации, когда «Гром» интегрировали в МВД, его численность не превышала 2,7 тыс. человек, а сейчас она превысила число бойцов во всех СОБРах Росгвардии. По словам депутата, МВД «перевербовывает» и «перекупает» бойцов СОБРа. МВД объясняло рост штатной численности спецполков и «Грома» военной операцией.

Глава Росгвардии Виктор Золотов после мятежа ЧВК «Вагнер» заявлял, что у его структуры появятся тяжелое вооружение и танки. По его словам, вопрос обсуждался с президентом. По данным господина Хинштейна, это решение было принято президентом еще в начале года «и не связано с последними событиями».

Леонид Уварчев