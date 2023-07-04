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Коммерсантъ FM
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ТАСС узнал об очередном смещении срока передачи авианосца «Адмирал Кузнецов» флоту

Передача тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» флоту снова отложена. Источник ТАСС в кораблестроительной отрасли рассказал, что «по скорректированному плану» он в лучшем случае будет передан в конце 2024 года. В последний раз срок передвигали на первый квартал следующего года.

«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — крупнейший российский корабль, единственный авианосец флота. Входит в состав Северного флота. Флагман Военно-морского флота РФ.

Собеседник госагентства рассказал, что заводские ходовые испытания авианосца планируют начать весной 2024 года, государственные испытания — осенью. Если все испытания пройдут без замечаний, то корабль могут передать флоту к концу года. «Если в ходе испытаний что-то пойдет не так, то неизбежен сдвиг на 2025 год»,— сказал источник. По его словам, смещение сроков связано с «проблемами несвоевременных поставок оборудования предприятиями кооперации» и «постоянными изменениями требований заказчика»

Авианосец сейчас находится «у стенки» 35-го судоремонтного завода (филиал Центра судоремонта «Звездочка», входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Проводится достройка и швартовые испытания. По итогам корабль должен получить «абсолютно новую начинку», в том числе новые палубу с трамплином, силовую установку, кабельные трассы, систему управления взлетом и посадкой палубной авиации, навигационную систему. Ожидается, что срок службы авианосца будет продлен на 20 лет.

Крейсер находился на плановом ремонте с 2018 года, после возвращения из похода в Средиземном море, где принимал участие в операции в Сирии. В 2018 году при спуске «Адмирала Кузнецова» на воду произошла авария, из-за которой на него упал подъемный кран. В 2019 году на корабле произошел пожар, два человека погибли, еще 14 пострадали. Еще один пожар произошел в конце 2022 года.

Возвращение корабля было запланировано на 2023 год, однако позднее срок сдвигался. В июне 2022 года гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов говорил, что «Адмирал Кузнецов» вернется в состав флота в первом квартале 2024 года.

О первом пожаре, ущерб от которого оценили в 607 млн руб.,— в материале «Ъ» «Из искры разгорелся крейсер».

Леонид Уварчев

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