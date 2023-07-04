Экспортный климат выходит из депрессии

Индекс экспортного климата (ИЭК), рассчитываемый Центром конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в мае вырос до 93,9 пункта после 92,6 пункта в апреле. Эксперты центра фиксируют, что динамика экспортного климата обрабатывающей промышленности «пятый месяц продолжает уверенный подъем, демонстрируя накопительные эффекты нормализации внешнего спроса». В конце 2022 года значение индекса составляло всего 85,2 пункта. Впрочем, несмотря на улучшение показателя, разрыв с «дошоковым» средним показателем за 2021 год (105,8 пункта) по-прежнему велик и составляет 11,9 пункта.

Индекс отражает показатели промышленной и потребительской уверенности в странах ЕС и у других торговых партнеров РФ, а также реальный эффективный курс рубля как прокси-показатель ценовой конкурентоспособности. Значение в 100 пунктов соответствуют нейтральному экспортному климату, заметно выше 100 — благоприятному, заметно ниже 100 — депрессивному.

Еще один индекс — экспортных ожиданий — указывает на вероятное значимое восстановление экспортной активности в течение июня—августа. В мае он составил 100,9% (значение больше 100% указывает на превышение долгосрочного среднего уровня). Этот показатель превышает 100% с декабря прошлого года.

Росту ожиданий, судя по данным опросов, способствовало снижение препятствий к экспорту. В первом квартале этого года третий индекс — экспортных барьеров — составил 100,5% против 101,8% в четвертом квартале 2022-го (здесь рост означает ухудшение ситуации). Впервые после прошлогоднего роста негативное воздействие экспортных барьеров на динамику внешнего спроса снизилось и стало максимально сдержанным, отмечают в ИСИЭЗ. Снижение барьеров стало следствием адаптации предприятий и сокращения негативного влияния таких факторов, как «недостаточный внешний спрос на выпускаемую продукцию» и «высокая неопределенность».

Отметим, что в июне оптимизм в российской промышленности несколько ослаб — значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global снизилось до 52,6 пункта против 53,5 пункта в мае (значение выше 50 пунктов указывает на расширение деловой активности). Тем не менее компании отметили рост числа новых, в том числе экспортных, заказов и сообщили о том, что рекордно нарастили закупки сырья и комплектующих.

Татьяна Едовина