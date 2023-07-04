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Коммерсантъ FM
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Депутаты десантируются в регионы

Руководство Госдумы осваивает новый формат выездных заседаний совета палаты

В Калининграде в понедельник прошло выездное заседание совета Госдумы с участием губернатора Антона Алиханова. Главной темой обсуждения стало развитие региона в условиях западных санкций. Раньше такой формат думской работы применялся редко, а сейчас он приобрел популярность, отмечает эксперт: предполагается, что таким образом руководство палаты сможет «лучше понять проблемы на местах и избежать политических разногласий при обсуждении вариантов их решения с правительством». Депутаты не исключают, что будут собираться на выездные советы и во время летних каникул.

Фото: Правительство Калининградской области

Фото: Правительство Калининградской области

Руководство Госдумы начало эту региональную неделю так же, как и предыдущую,— с выездного заседания совета палаты. 5 июня депутаты были в Мурманске, а через месяц приехали в Калининград. До этого подобные мероприятия не проводились в течение нескольких лет. Правда, летом 2022-го спикер Думы Вячеслав Володин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов договорились о проведении осенью выездного совета палаты в Северной столице, чтобы обсудить вопросы развития города, но эти планы так и не воплотились в жизнь.

В Калининграде 5 июля, как ранее и в Мурманске, главной темой выездного заседания совета Думы стало развитие отечественной промышленности и внедрение инноваций. Господин Володин напомнил, что Калининградская область больше других регионов пострадала от санкций: «Учитывая, что около 40% товарооборота приходится на морские перевозки, нам надо учитывать и этот фактор — наличие недружественных стран у границы Калининградской области, которые делают все для того, чтобы остановить развитие нашей страны. Понятно, что территории, которые находятся ближе всего к этим странам, испытывают больше проблем, поэтому мы должны сделать все со своей стороны, чтобы было больше внимания к таким регионам». Итогом заседания должны стать предложения правительству о мерах поддержки Калининградской области, добавил спикер.

Как рассказал “Ъ” председатель думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев («Единая Россия»), Вячеслав Володин высоко оценил формат выездного заседания и сказал, что необходимо сделать его постоянным. «Будет продолжено предметное знакомство с территориями. В заседаниях будут участвовать руководители тех профильных комитетов, деятельность которых наиболее важна для конкретной территории»,— пояснил господин Гутенев. Он не исключил, что выездные заседания советы палаты будут проходить и во время летних каникул: «Высказывались такие предложения, и я думаю, что это было бы правильно. Мы боремся на всех фронтах, и в первую очередь за технологический суверенитет, поэтому отпуск в этих условиях — понятие относительное». По мнению депутата, приоритетными для посещения являются регионы, связанные с сельским хозяйством, развитием авиакосмической отрасли и транспортной инфраструктуры.

«Выездные заседания совета Думы — это новая форма работы для нас,— поделился своим мнением с “Ъ” лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.— Такие заседания будут проходить раз в один-два месяца, по разным отраслевым тематикам и в разных регионах России. Важно приехать в регион, чтобы понять, как помочь разобраться с какими-то местными проблемами». В Калининграде, по словам депутата, обсуждались три большие темы: социально-экономическое развитие региона, бюджетная поддержка, которую может оказать области федеральный центр, и развитие инфраструктуры и транспортных направлений.

Член комитета РАСО по политтехнологиям Павел Склянчук отмечает, что выездные заседания совета Думы — довольно редкий формат, который начал практиковаться с 2018 года: «Сейчас он приобретает особую актуальность с точки зрения "десантирования" руководства парламента и фракций в регионы, чтобы лучше понять проблемы на местах и избежать политических разногласий при обсуждении вариантов их решения с правительством». Регламенту Думы это не противоречит, так как в нем не определено, где именно собирается совет, говорит эксперт.

Ксения Веретенникова

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