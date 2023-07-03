Глава Дагестана поручил изучить возможность передачи конфискованных лодок бойцам на СВО

Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на обращение военкоров, предложивших передать в зону СВО конфискованные браконьерские лодки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сергей Меликов поручил руководителю администрации главы и правительства РД Алексею Гасанову проработать вопрос совместно с пограничным управлением и представить соответствующие предложения для принятия дальнейших решений»,— сообщил Telegram-канал правительственной администрации.

Обращение к главам Дагестана, Татарстана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев было опубликовано накануне. «Просим продумать механизм передачи конфискованных браконьерских лодок армии,— написали военкоры.— "Байды" и лодки браконьеров стоят и гниют по отделам — штрафстоянкам… Они очень нужны и могут спасти жизни наших бойцов на фронте под Херсоном. Они необходимы около десяти полкам и бригадам ЮВО группировки войск "Днепр". Требуется политическая воля сверху для передачи конфиската на нужды фронта... Просим наших уважаемых глав регионов помочь спасти жизни парней, вся страна будет вам благодарна и запомнит это доброе дело».

В сообщении напоминается, что в Приморском крае уже был создан механизм, позволивший отправить изъятый у браконьеров транспорт. «Нам кажется, что его можно было бы транслировать и на другие регионы»,— высказали свое мнение «Военкоры Русской Весны».

Обращение появилось на фоне видео гибели российских бойцов, которые переправлялись по Днепру на весельной лодке.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Юлия Рыбина, Махачкала