Пчелы помогут ускорить искусственный интеллект

Британские ученые из университета Шеффилда провели исследование стратегии медоносных пчел в принятии решений по поиску нектара и сумели создать на ее основе компьютерную модель для принятия решений искусственным интеллектом. В будущем эта модель сможет с высокой степенью точности управлять автономными роботами и помещаться в компактные структуры.

Ученые отмечают, что у пчелы мозг размером с кунжутное зерно, однако в нем находятся миллионы нейронов, которые за годы эволюции усовершенствовали алгоритмы принятия решений. Вследствие этого пчела может молниеносно принимать решение опуститься на тот или иной цветок для поиска нектара или улететь дальше. В проведенном эксперименте, где пчел выпустили в искусственный сад с пятью цветами разных оттенков и разным количеством нектара, насекомые смогли принимать решения за 0,6 секунды. Ученые нашли в этом потенциал для усовершенствования схем ИИ, вследствие чего роботы могут стать эффективнее и сообразительнее.

Евгений Федуненко