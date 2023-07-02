Путин о сожжении Корана в Швеции: Петра I на них не хватает

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнюю акцию с сожжением Корана в Стокгольме, вспомнив о победе российской армии под руководством Петра I над шведами в ходе Северной войны.

«В Швеции опять Коран сожгли. Петра I на них не хватает»,— отметил глава государства. Видео с высказыванием Владимира Путина опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК, автор программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

В ходе недавнего посещения дагестанского Дербента Владимир Путин отметил, что в России нельзя «посягать на Коран», так как в стране это является уголовно наказуемым деянием.

28 июня 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика с разрешения полиции провел акцию вблизи стокгольмской соборной мечети в центре города: он вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. После акции полиция составила протокол по делу о разжигании религиозной вражды (из-за проведения акции рядом с мечетью) и нарушении запрета на разведение огня.

Александр Кислов