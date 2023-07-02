На посольство Белоруссии в Гааге напали неизвестные

На посольство Белоруссии в Гааге в Нидерландах напал неизвестный. Об этом сообщили в МИД Белоруссии. В здании посольства выбили стекла, а фасад исписали баллончиком с краской.
Фото: PHIL NIJHUIS / ANP MAG / ANP / AFP
«Подтверждаем акт вандализма в отношении здания посольства Беларуси в Нидерландах»,— сообщил МИД Белоруссии (цитата по БЕЛТА).
Нападение произошло в ночь на 2 июля. По данным нидерландского канала NOS, неизвестный разбил камнями окно и написал на стенах баллончиком с черной краской «Luka terrorist» и «Жыве Беларусь».
Совершивший акт вандализма был задержан полицейскими. По данным NOS, это мужчина в возрасте 31 года. Его имя, национальность и гражданство не называются.