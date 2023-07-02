Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На посольство Белоруссии в Гааге напали неизвестные

На посольство Белоруссии в Гааге в Нидерландах напал неизвестный. Об этом сообщили в МИД Белоруссии. В здании посольства выбили стекла, а фасад исписали баллончиком с краской.

Фото: PHIL NIJHUIS / ANP MAG / ANP / AFP

Фото: PHIL NIJHUIS / ANP MAG / ANP / AFP

«Подтверждаем акт вандализма в отношении здания посольства Беларуси в Нидерландах»,— сообщил МИД Белоруссии (цитата по БЕЛТА).

Нападение произошло в ночь на 2 июля. По данным нидерландского канала NOS, неизвестный разбил камнями окно и написал на стенах баллончиком с черной краской «Luka terrorist» и «Жыве Беларусь».

Совершивший акт вандализма был задержан полицейскими. По данным NOS, это мужчина в возрасте 31 года. Его имя, национальность и гражданство не называются.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...