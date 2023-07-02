На посольство Белоруссии в Гааге напали неизвестные

На посольство Белоруссии в Гааге в Нидерландах напал неизвестный. Об этом сообщили в МИД Белоруссии. В здании посольства выбили стекла, а фасад исписали баллончиком с краской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PHIL NIJHUIS / ANP MAG / ANP / AFP Фото: PHIL NIJHUIS / ANP MAG / ANP / AFP

«Подтверждаем акт вандализма в отношении здания посольства Беларуси в Нидерландах»,— сообщил МИД Белоруссии (цитата по БЕЛТА).

Нападение произошло в ночь на 2 июля. По данным нидерландского канала NOS, неизвестный разбил камнями окно и написал на стенах баллончиком с черной краской «Luka terrorist» и «Жыве Беларусь».

Совершивший акт вандализма был задержан полицейскими. По данным NOS, это мужчина в возрасте 31 года. Его имя, национальность и гражданство не называются.

Анастасия Ларина