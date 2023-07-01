Кандидатом в губернаторы Самарской области от ЛДПР стал Александр Степанов. Решение было принято на 75-й внеочередной отчетно-выборной конференции регионального отделения партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Александр Степанов с 2016 года является депутатом Самарской губернской думы. Политик состоит в комитете по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, а также в комитете по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды. В 2018 году он также участвовал в выборах главы региона.

Ранее о своем участии на выборах главы Самарской области заявил губернатор Дмитрий Азаров. КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) определились с кандидатами на выборы губернатора Самарской области. Коммунисты выдвинули первого секретаря обкома компартии, заместителя председателя губернской думы Алексея Лескина. СРЗП на выборах губернатора Самарской области будет представлять лидер реготделения партии Михаил Маряхин.

Подробнее об участниках выборов главы Самарской области — в материале «Ъ-Волга» «Кандидаты повторяются».

Андрей Сазонов