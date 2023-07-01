С «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге демонтировали вывеску

Со здания бизнес-центра «Морская столица» на Зольной улице в Санкт-Петербурге сняли вывеску «ЧВК Вагнер Центра», принадлежащего бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Ранее Евгений Пригожин объявил о закрытии своей медиагруппы, куда входят РИА ФАН, «Народные Новости», «Экономика сегодня» и десятки других изданий. Тем временем Роскомнадзор заблокировал сайты изданий. Адреса всех порталов указаны в реестре запрещенных сайтов РКН.

Напомним, ранним утром 24 июня во время военного мятежа Евгения Пригожина и «ЧВК Вагнер» в помещениях предпринимателя на Зольной улице, как и по другим связанным с ним адресам в городе, прошли обыски.

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