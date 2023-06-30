Бывший головной офис банка «Нейва» выкупил «Деловой дом на Архиерейской» за 275 тысяч рублей

Компания «Деловой дом на Архиерейской» выкупила здание бывшего головного офиса ликвидированного банка «Нейва» (Чапаева, 3а,), который с 2020 года неоднократно выставляли на торги. Цена приобретения имущества составила более 275 млн руб. Договор был заключен 28 июня, следует из сообщения на сайте Агентства страхования вкладов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, ЦБ отозвал лицензию «Нейвы» в апреле 2021 года. Регулятор заявил, что до этого неоднократно применял к уральскому банку меры, в том числе вводил ограничение на осуществление отдельных банковских операций. Клиентами банка «Нейва» были 7 тыс. юрлиц и около 30 тыс. физлиц. Совокупный объем средств, направленных на расчеты с кредиторами, превысит 6,85 млрд руб.

Здание банк пытался продать с 2020 года, объясняя это желанием переехать на арендуемые площади. Сначала его выставляли за 413 млн руб., позже стоимость была снижена до 360 млн руб. В декабре 2022 года здание банка «Нейва» в третий раз выставили на продажу за 275 млн руб.

Диана Сунагатуллина

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