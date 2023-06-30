Бывший головной офис банка «Нейва» выкупил «Деловой дом на Архиерейской» за 275 тысяч рублей

Компания «Деловой дом на Архиерейской» выкупила здание бывшего головного офиса ликвидированного банка «Нейва» (Чапаева, 3а,), который с 2020 года неоднократно выставляли на торги. Цена приобретения имущества составила более 275 млн руб. Договор был заключен 28 июня, следует из сообщения на сайте Агентства страхования вкладов.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Напомним, ЦБ отозвал лицензию «Нейвы» в апреле 2021 года. Регулятор заявил, что до этого неоднократно применял к уральскому банку меры, в том числе вводил ограничение на осуществление отдельных банковских операций. Клиентами банка «Нейва» были 7 тыс. юрлиц и около 30 тыс. физлиц. Совокупный объем средств, направленных на расчеты с кредиторами, превысит 6,85 млрд руб.
Здание банк пытался продать с 2020 года, объясняя это желанием переехать на арендуемые площади. Сначала его выставляли за 413 млн руб., позже стоимость была снижена до 360 млн руб. В декабре 2022 года здание банка «Нейва» в третий раз выставили на продажу за 275 млн руб.