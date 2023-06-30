На строительство Русановской улицы в Уткиной Заводи выделили 1,3 млрд рублей

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на выполнение работ по строительству новой автомобильной дороги в районе Уткиной Заводи в Невском районе города. Первый этап — это строительство Русановской улицы на участке от Октябрьской набережной до разворотной площадки общественного транспорта, сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Начальная (максимальная) цена контракта — 1,339 млрд рублей. Итоги конкурса планируется подвести в конце июля, сами работы необходимо выполнить до конца октября 2024 года.

По итогам работ Русановская улица должна стать магистралью районного значения шириной от двух до четырех полос. Согласно техзаданию, участок протяженностью 1,5 км включает в себя мост через реку Утку.

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