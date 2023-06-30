В Польше по обвинению в шпионаже арестован российский хоккеист

Игрок хоккейного клуба первой лиги с российским гражданством задержан и арестован в Польше по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

«Российские шпионы попадаются один за другим! Очередной успех следователей Генеральной прокуратуры и Агентства национальной безопасности. Был пойман шпион, действовавший под видом спортсмена»,— написал Збигнев Зебро в Twitter.

По словам чиновника, это уже 14-й задержанный в Польше член раскрытой шпионской сети. Как сообщила пресс-служба министра-координатора спецслужб, «задержанный — гражданин России и профессиональный спортсмен хоккейного клуба первой лиги».

Власти не называют имя хоккеиста. По информации газеты Wyborcza, мужчину задержали в Силезском воеводстве, ему 28 лет, его имя — Максим С.

По данным Генеральной прокуратуры, мужчина находился в Польше с октября 2021 года и занимался обнаружением критической инфраструктуры в нескольких польских воеводствах. «Собранные в ходе следствия материалы подтверждают его причастность и активное участие в выполнении порученных ему задач»,— говорится в сообщении.

Задержанный арестован на три месяца, ему уже предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и в деятельности иностранной разведки против интересов Польши. По этой статье ему грозит до десяти лет тюрьмы. Расследование ведет Люблинское отделение Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Анастасия Ларина