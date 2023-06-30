Беглов связал с «грязным и алчным бизнесом» свой конфликт с Пригожиным

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал свой конфликт с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. По его словам, он связан с «грязным бизнесом», который пытался контролировать сферу социального питания, вывоз мусора и строительство метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Беглов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Беглов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Конфликт был между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства. Раньше им это удавалось, и там, куда заходил этот грязный бизнес, городу приходилось несладко»,— сказал Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Господин Беглов добавил, что он сознательно не реагировал на провокации. «Сначала всеми средствами пытается сделать органы власти своими пособниками, а когда это не получается, создает образ врага, раскручивая его через подконтрольные информационные ресурсы»,— сказал он.

Александр Беглов также прокомментировал информацию о возможных планах по изъятию собственности Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге. По его словам, в городе относятся «с уважением к любой собственности». Господин Беглов отметил, что если собственность бизнесмена окажется незаконной, то с этим должны разбираться правоохранительные органы.

Конфликт Евгения Пригожина и Александра Беглова продолжается несколько лет. В октябре 2022 года Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить господина Беглова по возможному факту «создания организованного преступного сообщества» внутри администрации Санкт-Петербурга, в ноябре — по статье о госизмене. В апреле 2023-го господин Пригожин также в письме к Госдуме заявил, что с 2019 года в городе «провалены» транспортная и мусорная реформы, коммунальные службы не справляются с зимней уборкой, растут тарифы на услуги ЖКХ и капитальный ремонт.

Подробнее — в материале «Ъ» «Евгений Пригожин хочет снимать губернаторов».

Олеся Павленко