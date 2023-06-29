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Коммерсантъ FM
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Нижегородский губернатор Глеб Никитин выдвинут на выборы главы региона от «Единой России»

Партия «Единая Россия» выдвинула в качестве кандидата на выборы губернатора Нижегородской области действующего главу региона Глеба Никитина. Его кандидатуру поддержали 345 из 354 делегатов региональной конференции партии.

«Сейчас пришло время актуализировать наши планы и видение развития региона. Мы дали старт выработке обновленных положений Стратегии развития Нижегородской области. Необходимо снова обсудить ключевые направления и понять, что на данный момент имеет наибольшее значение для жителей»,— приводятся слова господина Никитина в Telegram-канале «Единой России».

Глеба Никитина назначили врио губернатора Нижегородской области в сентябре 2017 года, а в 2018-м он был избран на эту должность. 3 мая гоподин Никитин встретился с президентом России Владимиром Путиным и заявил о готовности повторно участвовать в выборах. Президент поддержал его кандидатуру. Выборы глав регионов пройдут 10 сентября.

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