РЖД: движение аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово восстановлено

В РЖД сообщили, что движение аэроэкспрессов в московский аэропорт Домодедово полностью восстановлено. Движение приостанавливалось из-за схода вагонов на железнодорожной станции Бирюлево-Товарная в Москве.

«Движение пассажирских и пригородных поездов, включая аэроэкспрессы, восстановлено в обоих направлениях на Павелецком направлении МЖД (Московской железной дороги)»,— сообщили в РЖД (цитата по ТАСС).

Кроме того, в компании «Аэроэкспресс» сообщили «РИА Новости», что намерены компенсировать сопутствующие расходы пассажирам, опоздавшим на авиарейсы в Домодедово, из-за ЧП со сходом вагонов.

Движение аэроэкспрессов, а также пригородных и пассажирских поездов было приостановлено из-за схода шести грузовых вагонов с цементом вагонов на станции Бирюлево-Товарная. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.

Александр Кислов