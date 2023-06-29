Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РЖД: движение аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово восстановлено

В РЖД сообщили, что движение аэроэкспрессов в московский аэропорт Домодедово полностью восстановлено. Движение приостанавливалось из-за схода вагонов на железнодорожной станции Бирюлево-Товарная в Москве.

«Движение пассажирских и пригородных поездов, включая аэроэкспрессы, восстановлено в обоих направлениях на Павелецком направлении МЖД (Московской железной дороги)»,— сообщили в РЖД (цитата по ТАСС).

Кроме того, в компании «Аэроэкспресс» сообщили «РИА Новости», что намерены компенсировать сопутствующие расходы пассажирам, опоздавшим на авиарейсы в Домодедово, из-за ЧП со сходом вагонов.

Движение аэроэкспрессов, а также пригородных и пассажирских поездов было приостановлено из-за схода шести грузовых вагонов с цементом вагонов на станции Бирюлево-Товарная. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...