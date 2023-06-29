На юге Москвы сошли с рельсов вагоны с цементом

На станции Бирюлево-Товарная из-за схода шести грузовых вагонов с цементом приостановлено движение поездов. Ожидается задержка пассажирских и пригородных поездов, а также «аэроэкспрессов» в аэропорт Домодедово. В пресс-службе РЖД сообщили, что движение на Павелецком направлении сейчас осуществляется по двум путям.

В РЖД уточнили, что в результате схода вагонов никто не пострадал. Экологии также ничего не угрожает. Причины произошедшего неизвестны. На место направлены два восстановительных поезда со станций Люблино и Лосиноостровская. Для координации работы по ликвидации последствий схода шести вагонов в РЖД организован оперативный штаб.

Транспортная компания «Аэроэкспресс» сообщила, что на время приостановки движения поездов до аэропорта Домодедово можно будет добраться на экспресс-автобусе 1185 от метро «Домодедовская».

Бирюлево-Товарная — узловая железнодорожная станция Павелецкого направления Московской железной дороги в Москве, находится на границе между районами Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Расстояние до Павелецкого вокзала 17 км.