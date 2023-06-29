Директор благотворительного фонда стал 11-м кандидатом в мэры Москвы

Директор Благотворительного фонда Святителя Иннокентия, епископа Иркутского, Иван Новиков подал документы на участие в выборах мэра Москвы. Он стал пятым самовыдвиженцем и 11-м кандидатом.

Господин Новиков ранее публично не заявлял о намерении участвовать в выборах. Чем занимается его фонд, неизвестно. В справке из налоговой указано, что организация зарегистрирована в 2015 году в Одинцово Московской области. 43-летний Иван Новиков родом из Забайкальского края, окончил Читинский госуниверситет, проживает в Москве.

Документы на участие в выборах ранее подали мэр Москвы Сергей Собянин («Единая Россия»), внук лидера КПРФ, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, зампред руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, ведущий специалист методико-аналитического отдела ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» Сергей Залетин («Партия возрождения России»). В качестве самовыдвиженцев в выборах хотят принять участие муниципальный депутат московского округа Северное Тушино Жанна Горбачева, Александр Горлов из Саратова, Иосиф Джагаев без места жительства в пределах РФ и проживающая в Москве Александра Тищенко.

Подробнее о кандидатах — в материале «Ъ» «Коммунисты призвали назад в будущее».

Леонид Уварчев