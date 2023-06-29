Нижегородский избирком может организовать голосование в зоне СВО

Центральная избирательная комиссия РФ в среду утвердила положение об особенностях голосования на экстерриториальных участках. Некоторые российские регионы, в которых в сентябре пройдут выборы, уже изъявили желание открыть избирательные участки для своих военнослужащих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской избирательной комиссии не исключили, что на выборах губернатора могут организовать голосование для тех нижегородцев, кто служит в зоне СВО или работает на новых российских территориях, не принимая непосредственного участия в боевых действиях. Это, в частности, могут быть сотрудники нижегородских компаний, работающих в Харцызске и других городах. Комиссия ждет по этому поводу рекомендаций от ЦИК РФ, рассказала «Ъ-Приволжье» руководитель облизбиркома Маргарита Красилевская.

По ее словам, немаловажно, чтобы у избирателей в новых субъектах РФ имелся доступ к связи. В этом случае зарегистрированные на госуслугах нижегородцы смогут принять участив в выборах, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования. Тем, кто находится в зоне боевых действий, сделать это будет сложнее, отметила она.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Голосование без границ».

Андрей Репин