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Коммерсантъ FM
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Reuters: ЕС сохранит санкции против баллистических ракет Ирана из-за возможных поставок России

Европейские дипломаты сообщили Ирану, что они собираются сохранить санкции против баллистических ракет страны после того, как срок их действия истечет в октябре 2023 года. Среди причин такого решения — возможные поставки ракет России. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на четыре источника.

Источники Reuters назвали три причины, по которым ЕС решил продлить действие санкций: возможное использование Россией иранских беспилотников на Украине, вероятность поставки иранских ракет в Россию, а также нарушение условий ядерной сделки со стороны Ирана.

«Иранцам было сказано довольно четко, и теперь вопрос в том, какие ответные шаги иранцы могут предпринять, если таковые вообще будут, и предвидеть это»,— сказал Reuters западный дипломат.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Согласно соглашению, страны Запада должны были снять санкции с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп объявил о входе из СВПД. В ответ Иран возобновил ядерные испытания.

Летом прошлого года США и ЕС обвинили Иран в поставках беспилотников России для использования во время военной операции на Украине. Москва информацию о покупке БПЛА отрицала. МИД Ирана осенью 2022 года заявил, что поставлял беспилотники в Россию «в небольшом количестве» еще до начала спецоперации.

О ядерной сделке — в материале «Ъ» «У США нашелся и к Ирану свой подход».

Олеся Павленко

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