Главные новости за 28 июня. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани суд отказался аннулировать краевой закон, позволяющий штрафовать за неоплату парковки по материалам фотофиксации без составления протокола.

Глава Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию, что его семья умерла от отравления токсичной рыбой.

Центральный райсуд Сочи отказал четырем семьям, проживающим в коттеджах в поселке «Горная поляна», во взыскании с мэрии 110 млн руб. ущерба от разрушения домов после оползня в 2021 году.

Клиенты блогера из станицы Динской Андрея Сидоропуло направили 34 иска о взыскании оплаты за бизнес-курсы, которые, как оказалось, создавались на основе информации из интернета.

Бывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский частично признал свою вину в аварии, в результате которой погиб велосипедист Данил Юханов.

На автотрассе М-4 «Дон» в районе Адыгейска сгорел пассажирский автобус, ехавший из Геленджика в Ростов-на-Дону. О пострадавших не сообщается.

В Геленджике медики реанимировали двух детей, которых достали из моря без сознания. В настоящий момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Суд по иску прокуратуры Центрального округа Краснодара аннулировал договор купли-продажи квартиры умершей одинокой пенсионерки и передал жилье в собственность государства.

Министерство курортов Кубани проиграло иск о запрете морских прогулок в Геленджике. Ведомство пыталось запретить одной из коммерческих структур устанавливать на пляже плавучий понтон и причал.

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